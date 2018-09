POL-FR: Wehr: Fahrradfahrer prallt gegen geparkten Pkw und flüchtet

Freiburg (ots) - Am Montagmittag prallte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Wehr gegen einen abgestellten Pkw und flüchtete. In der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr war der blaue Renault Captur am Bahnhofsplatz geparkt. In diesem Zeitraum krachte ein Fahrradfahrer ins das Heck des Renault. Ein entsprechender Reifenabdruck war sichtbar. Der Radler dürfte auch in der Folge gestürzt sein, da eine entsprechende Eindellung in der Heckklappe vorhanden war. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von rund 2500 Euro am Pkw. Der Polizeiposten in Wehr ermittelt in dieser Angelegenheit.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell