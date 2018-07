POL-FR: Diebstahl von Lampen in Minseln

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden, Ortsteil: Minseln

Am Morgen des 08.07.2016, gegen 03.30 Uhr, fielen einer Rheinfeldener Polizeistreife zwei Frauen im Bereich der Wiesentalstraße/Nordschwabener Straße auf, die ungewöhnliche Beleuchtungskörper mit sich führten. Es handelte sich hierbei um eine kugelförmige Gartenleuchte mit Farbwechsel und eine gelbe Baustellenlampe. Die beiden alkoholisierten Frauen im Alter von 19 und 24 Jahren gaben hierzu an, dass sie auf ihrem Heimweg in der Dunkelheit Licht benötigt hätten und daher die Gegenstände an sich nahmen. Da sie sich nicht mehr daran erinnern konnten, wo sie die Lampen mitnahmen, sind die Geschädigten bislang nicht bekannt, diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623/74040 zu melden. Auf die beiden Frauen kommt jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu.

RR/Fi u. Oß/FLZ

