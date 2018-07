POL-FR: Müllheim - Betrunkener Radfahrer beschädigt Pkw - Zeugin greift ein

Freiburg (ots) - In der alten Poststraße in Müllheim fuhr am Donnerstagmittag, 05. Juli, um kurz nach 17.30 Uhr ein 72-jähriger Radfahrer stark betrunken auf seinem Fahrrad. Der Mann kollidierte mit der Türe und der Motorhaube eines geparkten Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der 72-jährige wollte sich nach dem Unfall auf und davon machen. Dies konnte eine couragierte Zeugin verhindern. Die Dame hielt den Radfahrer am Fahrradkorb fest und verständigte zeitgleich über Handy die Polizei. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten nahmen sich dem stark betrunkenen Mann an und leiteten Ermittlungen ein.

