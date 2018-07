POL-FR: Todtnau: Autos überholen Langholztransporter und stoßen zusammen - Autofahrerin begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Todtnau: Autos überholen Langholztransporter und stoßen zusammen - Autofahrerin begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall m Donnerstagnachmittag in Todtnau-Aftersteg sucht die Polizei den Fahrer eines Langholztransporters als Zeugen. Dieser befuhr um 15.30 Uhr die L 126 bergwärts in Richtung Notschrei. Im folgten zwei Autos, die von einer 41-Jährigen und einer 18-Jährigen gelenkt wurden. Nach der Haarnadelkurve bei den Wasserfällen begann die 18-Jährige zu überholen, da die vor ihr fahrende VW Beetle nicht dazu entschließen konnte. Als sich die 18-Jährige mit ihrem Golf etwa auf gleicher Höhe befand, setzte die 41-Jährige mit ihrem VW Beetle ebenfalls zum Überholen an. Beide Autos streiften sich, wobei es Sachschaden von etwa 3000 Euro gab. Die Beetle-Fahrerin brach den Überholvorgang ab, nahm aber kurz darauf einen zweiten und dieses Mal erfolgreichen Anlauf. Im Anschluss daran folgte sie dem Golf bis nach Todtnauberg. Am Ortsbeginn hielt die Golf-Fahrerin auf einem Parkplatz an und wartete. Die Beetle-Fahrerin fuhr jedoch vorbei und nach Todtnauberg hinein. Dort konnte sie einige Zeit später von der Polizei ermittelt werden. Zur genauen Klärung des Unfallablaufes benötigt die Polizei den Fahrer des Langholztransporters und bittet ihn, sich zu melden (Polizeiposten Oberes Wiesental, 07673-88900).

de

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernst

Telefon: 07621 176105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell