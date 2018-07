POL-FR: Gemarkung Malterdingen: Unfallflucht beim Bahnhof Riegel - Fahrradfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Donnerstag (05.07.2018) befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Führer gegen 07:20 Uhr den großen Parkplatz beim Riegeler Bahnhof (Malterdinger Seite) und beabsichtigte, nach rechts in die Riegeler Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen Radfahrer, der gerade auf den Parkplatz eingefahren war. Durch den Streifvorgang am Hinterrad stürzte er und verletzte sich hierbei. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zu dem Fahrzeug flüchtigen Fahrzeug, einem weißen VW Golf, ist ein Teilkennzeichen EM-K ... bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kenzingen in Verbindung zu setzen (Tel. 07644/9291-0).

lw / wr

