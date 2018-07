POL-FR: Müllheim: Zeugenaufruf nach Raub mit Masken

Freiburg (ots) - Am gestrigen Donnerstag-Mittag (06.07.2018) kam es gegen 13:00 Uhr im Bereich des Müllheimer Bürgerhauses zu folgendem Vorfall.

Ein 12-Jähriger befand sich auf dem Heimweg von der Schule, als er unvermittelt von zwei männlichen Personen angesprochen und zum Stehen bleiben aufgefordert wurde. Die beiden mit Clowns- und Schweinsmaske Verkleideten hielten ihn fest, hielten ihm den Munde zu und zerrten ihn vom Gehweg entlang der Straße Unterer Brühl in den Verbindungsweg in Richtung Bürgerhaus. Dort entwendeten sie ihm das in der Hosentasche mitgeführte Münzgeld im einstelligen Bereich und flüchteten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich unter Tel: 0761-8825777 zu melden.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell