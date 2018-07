POL-FR: Bötzingen: Trickdieb unterwegs

Freiburg (ots) - Am Freitag, 06.07.2018, gegen 12:00 Uhr, sprach ein unbekannter Täter die 82-jährige Geschädigte auf dem Parkplatz des Treff-Markts in Bötzingen an und fragte sie, ob sie Geld wechseln könne. Die Geschädigte verneinte dies und ging in den Einkaufsmarkt. Anschließend ging der Täter zu ihrem Fahrzeug. Dort saß auf dem Beifahrersitz ihr 86-jähriger Ehemann, der gesundheitsbedingt im Fahrzeug sitzen bleiben musste. Der Täter sprach ihn an und fragte ihn ebenfalls nach Wechselgeld. Der Täter half dem Mann beim Herausholen der Gedlbörse aus der Tasche, öffnete diese und entwendete unbemerkt daraus mehrere Geldscheine. Außerdem öffnete er das Handschuhfach. Dort hatte die Geschädigte eine Damengeldbörse mir 2 Geldscheinen und Münzgeld liegen. Aus der Geldbörse entwendete er die Geldscheine. Der Täter sprach noch mindestens eine weitere Frau und einen Mann an.

Er kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Figur, schwarze kurze Haare, helles Hemd und eine dunkle Hose. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen, Tel. 07663 60530, in Verbindung zu setzen

