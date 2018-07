POL-FR: Rheinfelden: Streit in Gartenwirtschaft - Mann schlägt Nebenbuhler

Freiburg (ots) - Zu einem Streit in einer Gartenwirtschaft wurde die Polizei am Mittwochabend gerufen. Eine Mitarbeiterin der Gaststätte hatte gegen 20:40 Uhr die Polizei um Hilfe gebeten, da ein Mann einen Gast "blöd anmachen" würde. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Aggressor schon entfernt. Dieser hatte zuvor auf seinen 30 Jahre alten Kontrahenten mehrmals eingeschlagen und diesen auch bedroht. Eine geschwollene Lippe war das Resultat der Schläge. Grund der Auseinandersetzung soll eine Frauengeschichte gewesen sein. Der Schläger, ein 36-jähriger Mann, wurde von der Polizei aufgesucht. Dieser räumte einen Schlag ein, nachdem er allerdings vom seinem Gegenüber beleidigt worden war. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

