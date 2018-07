POL-FR: Freiburg: Pkw-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmerin auf der B 31a - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Eine Verkehrsteilnehmerin ausgebremst und bedrängt haben soll ein Pkw-Fahrer am Dienstag, 03.07.2018, gegen 14:15 Uhr auf der B 31a in Freiburg. Wie die betroffene Pkw-Fahrerin der Polizei mitteilte, war sie stadteinwärts unterwegs, als sie auf Höhe der Anschlussstelle Freiburg Mitte von einem Pkw-Fahrer überholt und ausgebremst wurde. Wie die Zeugin angab, fuhr sie zu diesem Zeitpunkt rund 120 km/h. Um eine Kollision zu verhindern, bremste sie und wich auf den linken Fahrstreifen aus. Im weiteren Verlauf soll es zu weiteren gefährdenden Fahrmanövern durch den Pkw-Fahrer gekommen sein. Da die betroffene Verkehrsteilnehmerin und der Pkw-Fahrer sich kennen, konnte dieser bereits durch die Polizei befragt werden. Die Ermittler bitten nun Zeugen des Vorfalls - insbesondere einen Lkw-Fahrer, der laut Aussage der bedrängten Pkw-Fahrerin zu dieser Zeit in die gleiche Fahrtrichtung auf der B 31a unterwegs war - sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 bei der Polizei zu melden.

