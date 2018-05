Freiburg (ots) - Wehr. Pferde aus Weide ausgebüchst

Durch mehrere Fahrzeugführer wurden am Dienstag gegen 11.40 Uhr freilaufende Pferde auf der B 518 gemeldet. Bei einer sofortigen Überprüfung konnte festgestellt werden, dass zwei Pferde von einer Weide weggelaufen waren. Vermutlich setzte den Tieren die Darbietung einer Musikkapelle bei einer nahe gelegenen Maifeier zu. Ein Pferd sprang über eine Leitplanke und verletzte sich. Beide Tiere konnten wieder eingefangen werden. Um das verletzte Tier kümmerte sich ein Tierarzt.

Ibach. Mit schlechten Reifen von der Fahrbahn abgekommen - ein Verletzter

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es am Dienstag gegen 7.00 Uhr auf der Kreisstraße 6528. Diese befuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes aus Herrischried kommend in Fahrtrichtung Lindau. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erlitt Gesichtsverletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass alle vier Reifen abgefahren waren. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 22000 Euro.

Wehr/ Öflingen/ Bad Säckingen/ Rickenbach. Walpurgisnacht

Am Dienstag wurde der Polizei der Diebstahl eines Anhängers gemeldet. Dieser wurde von einem Privatgrundstück entwendet. Da von Schabernack ausgegangen wurde, überprüfte die Polizei umliegenden Straßen und Plätze in Öflingen. Auf dem Rathausplatz konnten zirka 20 Gegenstände, darunter auch der Anhänger, aufgefunden werden. Ein Sachschaden entstand nicht. In Bad Säckingen kam es durch vier Jugendliche zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Sie traten Spiegel ab und flüchteten in Richtung Stadtmitte. Ein 14 Jahre alter Jugendlicher konnte festgenommen und später seinem Vater übergeben werden. Insgesamt wurden neun Fahrzeuge beschädigt. In Rickenbach warfen Jugendliche Eier umher.

