Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mögglingen: UPDATE zur Personensuche nach Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Der 19-jährige Fahrradfahrer konnte inzwischen angetroffen werden. Er wurde bei dem Verkehrsunfall lediglich leicht verletzt. Die Suche ist daher beendet.

Ursprüngliche Meldung:

Am Freitag gegen 23:00 Uhr kam es an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem 16-jährigen Fiat-Leichtkraftfahrzeug-Fahrer. Der Radfahrer konnte im Bereich der Unfallstelle nicht aufgefunden werden. Aufgrund der Unfallspuren bestand der Verdacht, dass dieser sich in einer medizinischen Notlage befand. Daher wurde zur Suche zwischen 00:35 und 01:15 Uhr ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche blieb bislang erfolglos.

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