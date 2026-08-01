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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mögglingen: UPDATE zur Personensuche nach Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Der 19-jährige Fahrradfahrer konnte inzwischen angetroffen werden. Er wurde bei dem Verkehrsunfall lediglich leicht verletzt. Die Suche ist daher beendet.

Ursprüngliche Meldung:

Am Freitag gegen 23:00 Uhr kam es an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem 16-jährigen Fiat-Leichtkraftfahrzeug-Fahrer. Der Radfahrer konnte im Bereich der Unfallstelle nicht aufgefunden werden. Aufgrund der Unfallspuren bestand der Verdacht, dass dieser sich in einer medizinischen Notlage befand. Daher wurde zur Suche zwischen 00:35 und 01:15 Uhr ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche blieb bislang erfolglos.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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