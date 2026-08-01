PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Winnenden: Brand beim Waldspielplatz Bürg

Am Freitag gegen 17:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand im Wald in der Nähe des Waldspielplatzes Bürg informiert. Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort und musste drei kleinere Brandstellen löschen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rudersberg: Beschädigte Oberleitung

Am Freitag gegen 22:40 Uhr kam es vermutlich zu einem Blitzeinschlag in einen Baum. Hierdurch stürzte dieser auf eine elektrische Oberleitung im Bereich des Heuweg im Ortsteil Klaffenbach. Es kam zum starken Funkenflug. Die Feuerwehr Rudersberg war mit 8 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen vor Ort und beseitigte die Gefahr. Verletzt wurde niemand

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 01.08.2026 – 08:50

    POL-AA: Ostalbkreis - Personensuchen mit Polizeihubschrauber

    Aalen (ots) - Mögglingen: Personensuche nach Verkehrsunfall Am Freitag gegen 23:00 Uhr kam es an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem 16-jährigen Fiat-Leichtkraftfahrzeug-Fahrer. Der Radfahrer konnte im Bereich der Unfallstelle nicht aufgefunden werden. Aufgrund der Unfallspuren bestand ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 14:15

    POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfälle

    Aalen (ots) - Abtsgmünd: Kind baut Unfall mit PKW Am Freitagmorgen wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in der vorangegangenen Nacht, vermutlich gegen 2 Uhr, ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Hecke im Ortsteil Schäufele beschädigt habe. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte das Fahrzeug und der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Demnach entwendete ein 13-Jähriger die ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 13:35

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von einem E-Scooter

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: E-Scooter entwendet Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 23 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person am Bahnhof Schwäbisch Hall einen E-Scooter. Der 28-jährige Besitzer hatte den Xiaomi E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 808 WOP im Bereich der Fahrradabstellplätze mit einem Fahrradschloss an einer Stange gesichert. Der Wert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren