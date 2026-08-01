Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Winnenden: Brand beim Waldspielplatz Bürg

Am Freitag gegen 17:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand im Wald in der Nähe des Waldspielplatzes Bürg informiert. Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort und musste drei kleinere Brandstellen löschen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rudersberg: Beschädigte Oberleitung

Am Freitag gegen 22:40 Uhr kam es vermutlich zu einem Blitzeinschlag in einen Baum. Hierdurch stürzte dieser auf eine elektrische Oberleitung im Bereich des Heuweg im Ortsteil Klaffenbach. Es kam zum starken Funkenflug. Die Feuerwehr Rudersberg war mit 8 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen vor Ort und beseitigte die Gefahr. Verletzt wurde niemand

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