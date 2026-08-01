PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Personensuchen mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots)

Mögglingen: Personensuche nach Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 23:00 Uhr kam es an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem 16-jährigen Fiat-Leichtkraftfahrzeug-Fahrer. Der Radfahrer konnte im Bereich der Unfallstelle nicht aufgefunden werden. Aufgrund der Unfallspuren bestand der Verdacht, dass dieser sich in einer medizinischen Notlage befand. Daher wurde zur Suche zwischen 00:35 und 01:15 Uhr ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche blieb bislang erfolglos.

Mutlangen: Personensuche mit Polizeihubschrauber

Am Samstag zwischen 03:50 und 08:00 Uhr war die Polizei im Bereich Mutlangen auf der Suche nach einer Person, die sich möglicherweise in einer Notlage befand. Zeitweise war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Person konnte mittlerweile wohlbehalten aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 14:15

    POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfälle

    Aalen (ots) - Abtsgmünd: Kind baut Unfall mit PKW Am Freitagmorgen wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in der vorangegangenen Nacht, vermutlich gegen 2 Uhr, ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Hecke im Ortsteil Schäufele beschädigt habe. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte das Fahrzeug und der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Demnach entwendete ein 13-Jähriger die ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 13:35

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von einem E-Scooter

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: E-Scooter entwendet Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 23 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person am Bahnhof Schwäbisch Hall einen E-Scooter. Der 28-jährige Besitzer hatte den Xiaomi E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 808 WOP im Bereich der Fahrradabstellplätze mit einem Fahrradschloss an einer Stange gesichert. Der Wert ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 12:15

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugdiebstahl und Beleidigung

    Aalen (ots) - Backnang: Fahrzeugdiebstahl Am 31.07.2026 entwendete ein unbekannter Täter zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr in der Gablonzer Straße in Backnang einen Ford Fiesta, Erstzulassung 2012 in Weiß. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen BK M 6969. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 zu melden. Plüderhausen: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren