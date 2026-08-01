Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Personensuchen mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots)

Mögglingen: Personensuche nach Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 23:00 Uhr kam es an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem 16-jährigen Fiat-Leichtkraftfahrzeug-Fahrer. Der Radfahrer konnte im Bereich der Unfallstelle nicht aufgefunden werden. Aufgrund der Unfallspuren bestand der Verdacht, dass dieser sich in einer medizinischen Notlage befand. Daher wurde zur Suche zwischen 00:35 und 01:15 Uhr ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche blieb bislang erfolglos.

Mutlangen: Personensuche mit Polizeihubschrauber

Am Samstag zwischen 03:50 und 08:00 Uhr war die Polizei im Bereich Mutlangen auf der Suche nach einer Person, die sich möglicherweise in einer Notlage befand. Zeitweise war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Person konnte mittlerweile wohlbehalten aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell