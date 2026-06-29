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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Landratsamt

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Landratsamt-Hinweise gesucht

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde in das Landratsamt in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Der Einbrecher hebelte ein Fenster gewaltsam auf und gelangte so in das Innere. Dort hebelte er die Türe eines Raumes auf, in welchem sich ein Tresor befindet. Auch diesen hebelte er gewaltsam auf, sodass er mehrere tausend Euro erbeutete. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telfon 07361/5240 um Hinweise auf den Täter bzw. verdächtiger Fahrzeuge oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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