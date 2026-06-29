Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfall mit Radfahrer

Aalen (ots)

Essingen: Einbruch

Vermutlich über ein Fenster drangen Unbekannte zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 7:50 Uhr in ein Lager einer Firma in der Stockertstraße ein. Aus dem Gebäude entwendeten sie diverse Arbeitsmaschinen. Der Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt, der Schaden am Gebäude beträgt etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Unfall mit Radfahrer

Am Samstag stieß ein 46-jähriger Fahrradfahrer gegen 15 Uhr in der Nördlinger Straße gegen eine dort geparkten Auto-Anhänger. Er zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik verbracht.

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