Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Abschlussmeldung zu Kontrollen des Großraum- und Schwerlastverkehrs am Parkplatz Reußenberg

Aalen (ots)

Abschlussmeldung zu Kontrollen des Großraum- und Schwerlastverkehrs am Parkplatz Reußenberg

Das Polizeipräsidium Aalen führte am Freitag zwischen 18 Uhr und 24 Uhr auf der A6 auf dem Parkplatz Reußenberg in beiden Fahrtrichtungen eine großangelegte Verkehrskontrolle durch. Der besondere Fokus der Kontrolle lag auf dem Großraum- und Schwerlastverkehr. An der Kontrolle waren insgesamt 55 Einsatzkräfte beteiligt. Neben der Polizei beteiligten sich auch das Hauptzollamt Heilbronn, das BALM, das THW Schwäbisch Hall und das Landratsamt Schwäbisch Hall am Einsatz. Zudem war ein technischer Sachverständiger mit an der Kontrollstelle vor Ort und konnte bei Sonderfällen zu Rate gezogen werden.

Im Zuge der Kontrolle wurden 73 Fahrzeuge des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs kontrolliert. Zudem wurden 83 Personen einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden diverse Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Neben zwei Verstößen gegen das Waffengesetz, sowie einem Fahren ohne Fahrerlaubnis, brachten die Beamten auch drei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz ausländischer Fahrzeuge und zwei Verstöße gegen das Kfz-Steuergesetz zur Anzeige. Zudem überschritten acht Fahrzeuge ihr zulässiges Gesamtgewicht um jeweils mindestens 20 Prozent. Einer dieser Transporter hatte sogar knapp 12 Tonnen zu viel geladen. In acht weiteren Fällen wurde gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen, in vier Fällen ergaben sich Verstöße gegen die zulässigen Abmessungen und Ladungen und in einem Fall war die geladene Ware nicht richtig gesichert. Begleitend zu den Kontrollen führte die Polizei an der Örtlichkeit auch Geschwindigkeits- und Abstandkontrollen durch. Hierbei wurden in diesem Zeitraum 130 Verstöße festgestellt.

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