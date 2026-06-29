POL-AA: Berglen: Schmuckstücke aufgefunden - Eigentümer gesucht

Aalen (ots) - Backnang: Widerstand beim Straßenfest Ein 32-jähriger Mann geriet am Samstag, gegen 22:10 Uhr auf dem Backnanger Straßenfest in einen psychischen Ausnahmezustand und verhielt sich sehr aggressiv. Er musste durch Polizei und Sicherheitsdienst fixiert werden. Dabei versuchte er nach den Polizisten zu beißen und sich durch Gewalt aus der Fixierung zu lösen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Nach ...

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