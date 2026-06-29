POL-AA: Berglen: Schmuckstücke aufgefunden - Eigentümer gesucht
Aalen (ots)
Am 10.06.2026 wurden zwischen Hößlinswart und Steinach mehrere Schmuckstücke aufgefunden. Diese konnten bislang noch keinen Eigentümern zugeordnet werden. Zudem ist unklar, ob die Schmuckstücke aus einer Straftat stammen. Zum Fahndungsportal mit Lichtbildern der aufgefundenen Schmuckstücke gelangen Sie unter folgendem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/berglen-aufgefundender-schmuck/
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