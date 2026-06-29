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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen: Schmuckstücke aufgefunden - Eigentümer gesucht

Aalen (ots)

Am 10.06.2026 wurden zwischen Hößlinswart und Steinach mehrere Schmuckstücke aufgefunden. Diese konnten bislang noch keinen Eigentümern zugeordnet werden. Zudem ist unklar, ob die Schmuckstücke aus einer Straftat stammen. Zum Fahndungsportal mit Lichtbildern der aufgefundenen Schmuckstücke gelangen Sie unter folgendem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/berglen-aufgefundender-schmuck/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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