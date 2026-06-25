Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Steinchen auf Fahrbahn geworfen, Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Pkw und Katze mit Projektil verletzt

Aalen (ots)

Braunsbach: Steinchen auf Fahrbahn geworfen

Am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr warf eine bislang unbekannte Person ein Steinchen von einer Brücke auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Ilshofen-Wolpertshausen. Dieses Steinchen traf eine auf der A6 fahrenden Porsche und beschädigte dessen Motorhaube sowie dessen Frontschutzscheibe. Es entstand dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen gegen 06:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Toyota-Fahrer die L1041 von Fallteich kommend in Richtung Tiefenbach. An der Einmündung in die Tiefenbacher Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 19-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 21-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag gegen 12:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Dammstraße geparkten Mercedes auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 3:50 Uhr, wurde aus einem geparkten unverschlossenen VW Golf in der Wilhelm-Frank-Straße ein Geldbeutel entwendet, in welchem sich neben ausweisenden Dokumenten und Bargeld auch eine Bankkarte befanden. Mit dieser wurden anschließend vier Packungen Zigaretten gekauft. Der Schaden wird insgesamt auf rund 100 Euro geschätzt. Personen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfall E-Scooter vs. Pedelec

In der Goethestraße fuhr am Mittwoch gegen 13:30 Uhr ein 13-Jähriger auf seinem E-Scooter auf einem Fahrradweg, als er frontal mit einer 67-jährigen Pedelec-Fahrerin kollidierte. Durch den Unfall werden beide Beteiligten leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Ilshofen: Projektil in Katze aufgefunden

Bereits am 14.06. wurde gegen 15:00 Uhr in einem Garten in der Schmerachstraße eine verletzte Katze aufgefunden. Im Zuge der weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass sich im Körper des Tieres ein Projektil befand, das vermutlich aus einer Luftdruck- oder Softairwaffe stammt. Da sich die Katze nahezu ausschließlich im Bereich der Schmerachstraße aufhält, wird dieser Bereich als möglicher Tatort angesehen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07904 940010 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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