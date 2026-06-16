Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Montag, gegen 18 Uhr befuhr ein 31-jähriger Opel-Fahrer die Oberbrüdener Straße in Richtung Steinbach. Plötzlich fuhr eine 68-jährige Radfahrerin von einem Feldweg auf die Straße. Der Opel-Fahrer versuchte noch der 68-Jährigen auszuweichen, kollidierte jedoch seitlich mit der Radfahrerin. Diese wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Backnang/Steinbach: Unfallflucht

Am Montag, gegen 15:30 Uhr touchierten sich bei einer Engstelle einer Tagesbaustelle in der Oberbrüdener Straße zwei Fahrzeuge beim Vorbeifahren. Dabei beschädigte ein unbekannter Autofahrer den Seitenspiegel eines 89-jährigen Mazda-Fahrers. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach: Unfall

Am Montagnachmittag, gegen 14:25 Uhr setzten eine 74-jähirige Renault-Fahrerin und ein 33-jähriger Kraftradfahrer zeitgleich zum Linksabbiegen an und übersahen einander. Daraufhin kam es im Kreuzungsbereich Stauferstraße/Welfenstraßen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 33-jährige Fahrer einer Piaggio wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Waiblingen-Neustadt: Sachbeschädigung an Gemeindehalle

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter eine Fensterscheibe der Gemeindehalle im Wilhelm-Läpple-Weg beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Hohenacker führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 82149 zu melden.

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