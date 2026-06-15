Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen (Jagst) und des Polizeipräsidiums Aalen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Crailsheim

Aalen (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2026 kam es gegen 03:00 Uhr in der Ellwanger Straße in Crailsheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Nach aktuellem Kenntnisstand verletzte ein 33 Jahre alter rumänischer Staatsangehöriger einen 25 Jahre alten Rumänen lebensbedrohlich mit einem Messer am Bauch sowie einen 24-Jährigen schwer an der Brust. Der 33 Jahre alte Rumäne wurde im Zuge der Auseinandersetzung am Unterarm ebenfalls schwer verletzt. Ein 34 Jahre alter Begleiter des 33-Jährigen, ebenfalls rumänischer Staatsangehöriger, soll sich auch an der Auseinandersetzung beteiligt haben, wurde jedoch nicht verletzt.

Der Anlass der Auseinandersetzung ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der 33 Jahre alte Rumäne wurde wegen versuchten Totschlags am 15.06.2026 dem Haftrichter am Amtsgericht Crailsheim vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gegen den 25 Jahre alten Rumänen sowie gegen den 34 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu weiteren Beteiligten machen können, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Aalen unter 07361 5800 zu melden.

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