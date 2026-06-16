Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Montag touchierte ein unbekannter Pkw-Lenker zwischen 19 Uhr und 20:15 Uhr in der Burgstallstraße einen dort geparkten VW und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen/Fachsenfeld: Radlader rollt gegen Pkw

Da am Montag, gegen 12 Uhr, ein Radlader in der Kellstraße / Gerwiesenstraße nicht richtig gesichert wurde, machte dieser sich selbständig, rollte los und prallte gegen einen geparkten Audi. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Hüttlingen: Diebstahl aus Pkw

Im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr bis Montag, 18:15 Uhr, wurde in der Lindenstraße aus einem Fahrzeug aus der Mittelkonsole ein brauner Geldbeutel mit Bargeld, Führerschein, Personalausweis und Bankkarten entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Böbingen: Reifenteile auf der Fahrbahn

Am Dienstagnacht gegen 3:15 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem PKW die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe Böbingen überfuhr sie plötzlich auf der Fahrbahn liegende Gegenstände und beschädigte dabei ihr Fahrzeug. Die anschließend alarmierte Polizei stellte fest, dass auf der Fahrbahn verteilt diverse Reifenteile eines LKW lagen. Personen mit Hinweisen auf den Verursacher oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 in Verbindung zu setzen.

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