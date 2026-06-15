Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Waldstetten: Radfahrer gestürzt

Ein 36-jähriger Radfahrer stürzte am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr alleinbeteiligt in einer Kurve beim Befahren der Brunnengasse. Er wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

Aalen: Fensterscheiben eingeworfen - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagnachmittag, 15:50 Uhr und Montagmorgen, 07:05 Uhr, wurde eine Fensterscheibe einer Schule in der Turnstraße mit zwei Backsteinen eingeworfen. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Am vergangenen Mittwoch zwischen 12:35 Uhr und 13:00 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Toyota, der in der Straße Osteren abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter der Nummer 07366 9666-0 zu melden.

Ellwangen: Fahrraddiebstahl

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 19:00 Uhr bis Montag, 13:00 Uhr, ein hellblau/türkises E-Bike der Marke "Bulls" entwendet. Das Fahrrad im Wert von rund 2.000 Euro war vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

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