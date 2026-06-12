Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Streitigkeiten - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Diebtstahl

Aalen (ots)

Neresheim: Diebstahl von Kupferkabel

Unbekannten zwickten zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 8:45 Uhr mehrere Zaunfelder zu einem Solarpark im Bereich der Römerstraße, zwischen der Abzweigung der B466 und Dehlingen, auf und drangen so auf das Gelände ein. Dort wurden an einer unbekannte Anzahl an Solarmodulen die Kupferkabel abgezwickt und entwendet. Es muss davon ausgegangen werden, dass mehrere Diebe am Werk waren. Der Schaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Aalen: Brennende Gartenhütte

Am Donnerstag um 19 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen der Brand einer Gartenhütte in der Verlängerung der Binsengasse gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand die Hütte bereits im Vollbrand. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt, allerdings liegen keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Aalen: Sachbeschädigung

Am Donnerstag gegen 20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich im alten Hallenbad in der Bleichgartenstraße unberechtigt Personen aufhalten würden. Vor Ort konnten durch die Polizei vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren angetroffen werden, die in das Bad eindrangen und diverse Sachbeschädigungen verübten.

Aalen: Fahrradfahrer stürzt

Ein 19-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Donnerstag gegen 16.35 Uhr im Bereich der Unterführung der Hochbrücke in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße, nachdem er mit seinem Fahrrad einen Wheelie fahren wollte. Hierbei wurde der junge Mann schwer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Ellwangen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Donnerstag zwischen 16:20 Uhr und 17:45 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen Hyundai, der in der Straße Marktplatz vor einer Apotheke abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Donnerstag gegen 17:35 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mercedes-Lenker in der Lorcher Straße aufgrund von Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Nissan einer 37-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Nissan auf einen Mercedes, der von einem 44-Jährigen gefahren wurde, aufgeschoben. Die Fahrerin des Nissans wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Streitigkeiten

Der Polizei wurde am Donnerstag gegen 19:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen in der Rinderbacher Gasse gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreifen waren keine Personen mehr vor Ort. Die Gruppe von ca. 10 Personen hatte sich fußläufig in Richtung Innenstadt entfernt. Ein Teil der Gruppe soll zudem mit einem silbernen SUV weggefahren sein. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

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