Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW aufgebrochen - Unfallflucht - Farbschmiererei - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Aalener Straße wurde am Samstag zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr ein dort abgestellter VW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 zu melden.

Fachsenfeld: Sachbeschädigung

An einer Bushaltestelle in der Kirchstraße wurde zwischen Freitag und Montag eine Scheibe eines Schaukastens an der Bushaltestelle eingeschlagen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Am Montag wurde in der Pleuer Passage eine Farbschmiererei festgestellt. Unbekannten beschmierten mittels roter Farbe eine dortige Wandverkleidung und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Heubach: PKW aufgebrochen

An einem Mercedes-Sprinter, welcher Am Pfarrgarten geparkt war, wurde am Sonntag, gegen 2:30 Uhr, die Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem Fahrzeug Münzgeld, sowie eine schwarze Geldkassette mit etwa 30 Euro Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell