POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomatenaufbruch mit Zeugenaufruf und Verkehrsunfall

Rosengarten: Motorradfahrerin stürzte alleinbeteiligt

Eine 41-jährige Motorradfahrerin bog am Samstagabend, gegen 17:05 Uhr, an der Kreuzung "Luckenbacher See", vom Industriegebiet kommend, nach links in die Gaildorfer Straße, in Richtung Stadtmitte ab. Hierbei kam sie infolge eines Fahrfehlers nach rechts auf eine Verkehrsinsel und anschließend zu Fall. Sie verletzte sich beim Sturz leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Crailsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Hofwiesenstraße auf und entnahmen sämtliche Zigarettenschachteln sowie die Geldkassette des Automaten. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise zur Tat werden auf dem Polizeirevier Crailsheim, unter 07951/480-0 entgegengenommen.

