Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kellerbrand - Schockanruf erneut erfolgreich - Fußgänger gefährdet Straßenverkehr - Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle und flüchtet - Katalysatoren entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Kellerbrand

In einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße wurde am Freitagfrüh, gegen 06:40 Uhr, ein Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei konnte eine deutliche Rauchentwicklung im Hausflur festgestellt werden. Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd im Heizungskeller ausgemacht und gelöscht werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Brand durch die unsachgemäße Entsorgung heißer Asche aus einem Pelletofen entstanden ist. Infolgedessen entwickelte diese eine so starke Hitze, dass darüber liegende Plastikrohre und Papierdokumente anfingen zu schmoren bzw. glimmen und letztlich Feuer fingen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Aalen, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort kamen, schnell gelöscht werden. Am Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von etwa 10.000 Euro.

Aalen: Rote Ampel missachtet

An der Kreuzung Bahnhofstraße zur Schleifbrückenstraße ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend eine Person leicht verletzt worden. Ein 28-jähriger Seat-Fahrer befuhr gegen 21:20 Uhr die Bahnhofstraße aus Wasseralfingen kommend. An der Kreuzung zur Schleifbrückenstraße ordnete er sich in die Linksabbiegerspur ein. Vermutlich orientierte er sich an der falschen Ampel und bog, trotz rotem Signal, nach links ab. Hierbei wurde der PKW von einem Bus, welcher auf der Bahnhofstraße in Richtung Wasseralfingen fuhr, erfasst. Bei der Kollision wurde eine im Bus beförderte Passagierin leicht verletzt.

Aalen: Schockanruf erneut erfolgreich

Trotz aller Warnungen und Aufklärungen über die Maschen der Betrüger am Telefon versuchen diese es immer wieder - diesmal leider wieder erfolgreich. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand erhielt ein Rentner aus Aalen am Donnerstag gegen 11:30 Uhr einen Anruf einer bislang unbekannten männlichen Person. Dieser Anrufer, der sich als Polizeibeamter aus Schwäbisch Gmünd ausgab, teilte mit, dass der Enkel des Rentners angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse. Diese Haft könnte jedoch durch Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Der Senior wurde von dem Anrufer so sehr beeinflusst, dass er letztendlich bereit war, 55.000 Euro für die angebliche Kaution zu bezahlen. Diesen Bargeldbetrag übergab er um 13:45 Uhr im Bereich des Limesmuseums Aalen an eine etwa 30-40 Jahre alte Frau mit türkischem Aussehen. Die Abholerin hatte längere, schwarze Haare und sprach mit ausländischem Akzent.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen bittet Personen, die am gestrigen Donnerstag im Bereich des Limesmuseums verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07361 / 5800 zu melden.

Weitere Warnhinweise der Polizei zum Phänomen "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick", "Schockanruf" und zu vielen weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter dem Link www.polizei-beratung.de.

Aalen: Fußgänger gefährdet Straßenverkehr

Am Donnerstag erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein alkoholisierter 45-Jähriger Mann an einer Ampelanlage vor einem Einkaufszentrum in der Julius-Bausch-Straße eine Bierdose in Richtung eines vorbeifahrenden PKW warf. Unmittelbar danach rannte er auf die Straße, weshalb der 25-jährige PKW-Lenker eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision mit dem 45-Jährigen zu vermeiden. Der 45-jährige polizeibekannte Mann entfernte sich zunächst in Richtung Innenstadt. Er konnte dort von der Polizei angetroffen werden. Aufgrund seines Alkoholpegels wurde er auf richterliche Anordnung bis 22 Uhr in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Bopfingen / Oberdorf: Beim Ausfahren kollidiert

Beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt in der Kastellstraße übersah am Donnerstag, gegen 14 Uhr, eine 65-Jährige Ford-Fahrerin eine 67-jährige Alfa-Romeo Fahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Bei diesem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von gesamt etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen

Am Donnerstagabend kam es in einem Einkaufscenter im Höferlesbach gegen 18:20 Uhr zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen. Im Laufe des Streits eskalierte die Situation. Aus der bislang unbekannten Personengruppe packte plötzlich jemand einen 18-Jährigen am Hals und einem 19-Jährigen wurde ins Gesicht getreten. Anschließend entfernten sich die unbekannte Gruppe in verschiedene Richtungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Gschwend: Bus kollidiert mit Bus-15.000 Euro Schaden

Ein 53-Jähriger Bus-Fahrer schätzte am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, am Marktplatz den Abstand zu einem stehenden Bus falsch ein und kollidierte beim Vorbeifahren mit diesem. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. In beiden Fahrzeugen wurde niemand verletzt, zumal auch keine Fahrgäste an Bord waren.

Straßdorf: Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle und flüchtet

Am Freitag gegen 1 Uhr sollte am Ortsende von Waldstetten in Richtung Straßdorf der Lenker eines Toyota einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr weiter. Er hielt sein Fahrzeug erst in der Weidenäckerstraße in Straßdorf an, stieg aus und flüchtete zu Fuß in ein nahgelegenes Wald-und Wiesengebiet. Der Mann war etwa 40-45 Jahre alt. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und eine schlanke Statur. Er trug eine helle gelb-orangefarbene Oberbekleidung. Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Toyotas machen können, werde gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Aalen: Katalysatoren entwendet

An insgesamt acht Fahrzeugen, die auf zwei nebeneinanderliegenden Parkplätzen eines Fahrzeughandels in der Straße Am Mittelbach abgestellt waren, wurden im Zeitraum von Montagabend bis Donnerstagmorgen die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Katalysatoren nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

