POL-AA: Ostalbkreis: Pressemeldung bis 13:30 Uhr

Gschwend: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr befuhr eine 22-jährige VW Golf-Fahrerin die Landstraße 1153 in Fahrtrichtung Hintersteinenberg. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn kam sie in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Ford Transit- Fahrer. Die Unfallverursacherin und ihr 3-jähriger Sohn kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Ford- Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 16.000 Euro.

Durlangen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall durch herabfallende Eisplatten

Am Freitagmittag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mitsubishi- Fahrer die Kreisstraße 3257. Kurz nach der Ortsausfahrt Durlangen in Fahrtrichtung Mutlangen kam ihm ein blauer LKW mit Kastenaufbau und einem blauen Auflieger entgegen. Von diesem flogen Eisplatten auf den Mitsubishi und verursachten einen Schaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Der LKW fuhr allerdings weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/358-0 zu melden.

Mutlangen: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kleinkind

Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr fuhr eine 57-jährige Opel-Fahrerin vom Tankstellengelände in der Spraitbacher Straße in den Kreisverkehr. Hierbei übersah sie eine von links kommende 21-Jährige Skoda-Fahrerin und es kam zum Unfall. Hierbei wurde ein 3 Monate altes Mädchen im Skoda leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000,- Euro geschätzt.

Durlangen: Zeugen und Geschädigte gesucht

In der vergangenen Nacht wurde im Hermann-Löns-Weg ein blauer Hyndai von bislang unbekannten Tätern entwendet. Mit diesem Fahrzeug wurden u.a. auf dem Sportplatz mehrere Kreise gedreht und er verunfallte schließlich auf einem Feld zwischen Durchlangen und Tanau. Auch wurde vermutlich mit diesem Fahrzeug ein Gartenzaun in der Winkelgasse beschädigt. Weiter wurde bekannt, dass in der Nacht zwei Fahrräder und ein Weihnachtsbaum in der Bernhardusstraße entwendet wurden. Von den Tätern ist bislang nichts bekannt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um die selber Täter handelt. Eventuelle Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd oder am Montag direkt beim Polizeiposten Spraitbach zu melden.

