Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Jugendlicher durch Hund verletzt, Fenster eines Pkw eingeschlagen, Auseinandersetzung mit Messer

Aalen (ots)

Mainhardt: Jugendlicher durch Hund verletzt

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr befand sich ein 13-jähriger Junge auf dem Sportplatz in Steinbühl. Der Hund einer 49-jährigen Frau ging den 13-Jährigen an und biss diesen. Dadurch wurde der Jugendliche leicht verletzt. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wallhausen: Fenster eines Pkw eingeschlagen

Ein Dieb schlug zwischen Donnerstagnachmittag 17 Uhr und Freitagmorgen 06 Uhr die Scheibe eines BMW in der Straße zum Winterhölzle ein. Anschließend entwendete er aus dem Fahrzeug einen Geldbeutel, sowie eine Sonnenbrille, ein Taschenmesser und einen USB-Stick. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Auseinandersetzung mit Messer

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr kam es in Braunsbach zu einer handfesten Auseinandersetzung. Aufgrund vorangegangener Streitigkeiten suchten eine 51-jährige Frau mit ihrem 52-jährigen Ehemann und dem 18-jährigen Sohn einen 28-jährigen Mann an dessen Zimmer auf. Es entwickelte sich ein Streitgespräch im Zuge dessen der 28-Jährige ein Küchenmesser nahm und auf den 18-Jährigen losging. Gemeinsam mit seinem Vater konnte der 18-Jährige den 28-Jährigen entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Angreifer wurde anschließend auf das Polizeirevier in Schwäbisch Hall verbracht und dort in Gewahrsam genommen. Während des Handgemenges verletzte sich lediglich die 51-Jährige Frau leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell