POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz, Renitenter Mann in Polizeigewahrsam & Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Weinstadt: Feuerwehreinsatz

Gegen 12 Uhr kam es am Dienstagmittag in einer Firma in der Daimlerstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der Abgasanlage kam es zu einer Rauchentwicklung in der Fabrikhalle. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt kam mit insgesamt 37 Einsatzkräften vor Ort, stellte aber schnell fest, dass es sich lediglich um einen technischen Defekt und keinen Brand handelte. Es entstand weder Sachschaden, noch wurde jemand verletzt.

Waiblingen: Renitenter Mann in Polizeigewahrsam

Am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr verständigten Mitarbeiter des Landratsamtes die Polizei, da ein 28 Jahre alter Mann den Mitarbeitern gegenüber aggressiv wurde und das Landratsamt nicht verlassen wollte. Als die hinzugerufenen Ordnungshüter eintrafen, ließ sich der Mann weiterhin nicht beruhigen und befolgte den ausgesprochenen Platzverweis nicht, weshalb er letztlich unter Gegenwehr in Gewahrsam genommen wurde. Im Polizeirevier leistete der Mann erneut Widerstand und trat nach einem Beamten. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 51-jähriger Kia-Fahrer verursachte am Dienstag gegen 10.40 Uhr einen Verkehrsunfall beim Spurwechsel. Er befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Waiblingen, als er auf die linke Fahrspur wechseln wollte und dabei einen neben ihm fahrenden Mercedes-Fahrer übersah und diesen nach links abdrängte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

