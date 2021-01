Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Mit Sommerreifen Unfall verursacht

Eine 24-jährige Golf-Fahrerin war am Dienstag trotz den winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen unterwegs. Sie befuhr gegen 11.40 Uhr die Stuttgarter Straße und rutschte beim Abbremsen am Kreisverkehr zur Weissacher Straße auf einen dort stehenden Pkw VW Crafter auf und verursachte mehrere tausend Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Aufprall niemand.

Aspach: Auto gestreift

Die winterlichen Straßenverhältnisse bereitete am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr einer 28-jährigen Autofahrerin Schwierigkeiten. Sie befuhr die Schulstraße, verlor die Kontrolle und rutschte auf der glatten Straße gegen ein dort stehendes Auto. Dabei verursachte sie mehrere tausend Euro Sachschaden. Verletzt wurde sie beim Unfall nicht.

Murrhardt: Glätteunfall

22000 Euro Sachschaden verursachte am Dienstag gegen 11.15 Uhr ein 58-jährige Autofahrer, der mit Sommerreifen gefahren war. Er fuhr von Vorderwestermurr in Richtung Murrhardt und musste in der Riesbergstraße wegen eines entgegenkommenden Autos abbremsen. Danach wich er zunächst nach rechts in eine Parklücke aus und beabsichtigte in einem Schwung sich wieder nach links einzuordnen. Dies gelang ihm jedoch auf der schneebedeckten Straße nicht und stieß mit einem dort parkenden VW Kombi zusammen. An diesem entstand ca. 7000 Euro und am Pkw Jaguar des 58-Jährigen etwa 15000 Euro Sachschaden.

Waiblingen: Bremse und Gaspedal verwechselt - Senior fährt in Bäckerei

Ein 81 Jahre alter Autofahrer verwechselte am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr das Brems- mit dem Gaspedal, was folgenschwere Auswirkungen hatte. Der Rentner wollte mit seinem Skoda am Danziger Platz einparken, als er die Pedale verwechselte und ungebremst in das Schaufenster einer Bäckerei fuhr. Glück im Unglück - beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt.

Remshalden: Kollision mit geparktem Auto

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, gegen 18:20 Uhr in der Stuttgarter Straße. Eine 38-jährige VW-Fahrerin fuhr die Stuttgarter Straße entlang und fuhr dabei aus Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes auf.

Schorndorf: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer war am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 1916 zwischen Birkenweißbuch und Schornbach unterwegs, als er einem auf der Fahrbahn stehenden Pannenfahrzeug ausweichen musste. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro, die Schutzplanke wurde ebenfalls beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell