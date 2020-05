Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Lkw

Ellwangen (ots)

Am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr befuhr ein 37-jähriger LKW-Fahrer die Rohnholzstraße über die Felder von Neunstadt kommend in Richtung Röhlingen. Ein 39-jähriger Traktorfahrer übersah den Lkw an einer Kreuzung und es kam zur Kollision zwischen dem Lkw und dem Anhänger am Traktor. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

