Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstahl, Schaufensterscheibe beschädigt, Polizeieinsatz am Bahnhof & aggressiver Ladendieb in Untersuchungshaft

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrrad am Bahnhof entwendet

Zwischen Freitag, 9:30 Uhr und Sonntag, 18 Uhr wurde ein am Beutelsbacher Bahnhof abgeschlossenes Fahrrad entwendet. Das graue Herrenrad der Marke Bocas hat einen Wert von rund 450 Euro. Hinweise auf den Verbleib des Rades oder auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Schaufensterscheibe beschädigt

Rund 1000 Euro Sachschaden verursachte ein bisher unbekannter Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen an einer Schaufensterscheibe eines Schnellimbisses in der Heinrich-Küderli-Straße. Vermutlich schlug der Täter einen vor dem Imbiss abgestellten Tisch gegen die Scheibe, sodass diese splitterte. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Schorndorf: Polizeieinsatz am Bahnhof

Die Schorndorfer Polizei wurde am Montagmittag um 12.30 Uhr in Alarmbereitschaft versetzt. Über Notruf meldete eine Frau, dass sie am Bahnhof Schorndorf einen jungen Mann mit Vollbart gesehen hätte, der einen Sprengstoffgürtel getragen habe und am Oberkörper verkabelt sei. Zudem habe dieser Mann zu ihr noch das Wort "Bombe" gerufen.

Bereits wenige Minuten nach dieser Alarmierung wurde der Mann direkt neben dem Bahnhofsgebäude von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen. Wie sich später bei der Aufklärung des Sachverhalts herausstellte, unterlag die stark betrunkene Anruferin wohl einer Sinnestäuschung. Der Tatverdächtige, der ebenfalls deutlich alkoholisiert war, hatte weder einen Sprengstoffgürtel noch sonstige gefährliche Gegenstände bei sich. Bei den wahrgenommenen Drähten am Oberkörper handelte es sich um offen getragene Kopfhörer.

Der 26-jährige Mann wurde nach den polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Während des Einsatzes war die Rosenstraße entlang des Bahnhofs für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Schorndorf: Aggressiver Ladendieb in Untersuchungshaft

Ein 17-jähriger Ladendieb wurde am Freitagabend auf frischer Tat ertappt. Gegen 17.15 Uhr wurde er von einer Ladendetektivin dabei beobachtet, wie er ein Flasche Parfüm einsteckte und damit den Drogeriemarkt beim Marktplatz verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Danach wurde er außerhalb des Geschäfts von zwei Angestellten und der Ladendetektivin auf den Vorfall angesprochen. Um die Flucht des Diebs zu verhindern, wollte die Detektivin den Tatverdächtigen festhalten, der sich zu diesem Zeitpunkt bei zwei weiteren Jugendlichen aufgehalten hatte, die vor dem Geschäft auf einer Mauer saßen. Der Dieb schlug umgehend gegen den Arm der Detektivin, riss sich los und flüchtete. Er konnte aber im Rahmen einer polizeilichen Fahndung kurze Zeit später im Stadtgebiet vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte den Erlass eines Haftbefehls, der vom zuständigen Haftrichter am Samstag wegen Räuberischen Diebstahls erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der 17-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell