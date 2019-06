Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Einbruch und Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Kirchberg/Jagst: Unfall mit Radfahrer

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 77 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr gegen 16.20 Uhr von der Crailsheimer Straße in die L1040 ein und missachtete dabei die Vorfahrt des 48-jährigen Bikers. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Schaden wird auf wenige hundert Euro beziffert.

Stimpfach: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine ortsunkundige 47-jährige VW-Lenkerin befuhr am Donnerstag gegen 22 Uhr die Alte Schulstraße. Fälschlicherweise ging sie davon aus, dass die Straße in einer scharfen Rechtskurve geradeaus weiterführe. Sie stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden Golf zusammen, der von einer 23-Jährigen gelenkt wurde. 5000 Euro sind die Schadensbilanz.

Crailsheim: Pkw übersehen

Beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt in die St.-Martin-Straße übersah am Donnerstag gegen 10 Uhr eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin einen geparkten VW. Durch den Zusammenstoß entstand knapp 2000 Euro Schaden.

Crailsheim: Aufgefahren

Rund 1000 Euro Schaden entstand, als eine 51-jährige Seat-Fahrerin am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Goethestraße auf einen Audi auffuhr, dessen 26-jährige Fahrerin ihre Geschwindigkeit reduzieren musste.

Gaildorf-Ottendorf: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Raiffeisenstraße in die Haller Straße fuhr am Donnerstag gegen 17.45 Uhr eine 29-jährige BMW-Fahrerin auf den Seat eines 32-Jährigen auf. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Vellberg: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren in der Ortsstraße übersah ein 42-jähriger Hyundai-Fahrer einen hinter ihm befindlichen 17-jährigen Yamaha-Fahrer. Bei dem Unfall entstand am Donnerstag gegen 14.20 Uhr rund 300 Euro Schaden.

Schwäbisch Hall: Einbruch

Im Zeitraum zwischen dem 07.06. und 12.06.19 wurde gewaltsam in eine Scheune eingebrochen, die sich Im Wacholder befindet. Bislang ist bekannt, dass der Dieb einen Hochentaster, eine Motorsense sowie eine Motorsäge, alles der Marke Stiehl, entwendete. Der Wert der Werkzeuge beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Ilshofen: Rollerfahrerin übersehen

Beim Abbiegen von der Kirchbühlstraße in die Bühlgasse übersah eine 56-jährige Golf-Fahrerin eine entgegenkommende 59-jährige Fahrerin eines Honda-Rollers. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr ereignete, entstand rund 5000 Euro Schaden. Die Zweiradfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gaildorf: Einbruchsversuch

Vermutlich im Laufe des Dienstags wurde versucht, in ein Vereinsheim an der Rundlaufbahn des hinteren Sportplatzes, der sich zwischen der Friedhofstraße und dem Kocher befindet, einzubrechen. Der Einbrecher versuchte dabei vergeblich, ein eingemauertes Fenstergitter herauszubrechen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Fichtenberg: Aufgefahren

An der Einmündung der L1050 zur L1066 fuhr am Donnerstag gegen 17.10 Uhr ein 29-jähriger Golf-Fahrer auf einen abbremsenden 42-jährigen Polo-Fahrer auf. 1700 Euro sind hier die Schadensbilanz.

