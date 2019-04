Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - VW übersehen

Bühl (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin ist das Resultat eines Verkehrsunfalles am Dienstagmittag in der Erlenstraße. Die 18 Jahre alte Fahrerin eins Ford befuhr gegen 13 Uhr die Erlenstraße und beabsichtigte an der Rheinstraße nach links in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar die aus der Obervogt-Häfelin Straße entgegenkommende 55 Jahre alte Fahrerin eines VW, die geradeaus in die Erlenstraße einfahren wollte. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die VW-Lenkerin leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell