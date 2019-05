POL-AA: Ostalbkreis: besudelte Wahlplakate, Unfall und eingeschlagene Scheiben

Polizeipräsidium Aalen

Abtsgmünd: Wahlplakate besudelt

Zwischen Sonntag und Montag wurden im gesamten Ortsgebiet zahlreiche Wahlplakate verschiedener Parteien mit schwarzer Farbe besudelt. Unter anderem wurde ein etwa sechs Quadratmeter großes Plakat, das an der Abtsgmünder Straße am Ortsbeginn von Hohenstadt aufgestellt war, beschmiert. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten in Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen in der Aalener Straße übersah ein 51-jähriger Opel-Fahrer am Montagvormittag einen entgegenkommenden 30-jährigen Ford-Fahrer. Bei dem Unfall, der sich gegen 9 Uhr ereignete, entstand rund 6000 Euro Sachschaden. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt, sein Ford musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Scheiben eingeschlagen

Unbekannte schlugen zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen mehrere Scheiben im Bereich eines Treppenabgangs beim Parkdeck Rems in der Bürgerstraße ein. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

