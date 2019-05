Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Gschwend: Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung der B298

Aalen (ots)

Gschwend: Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung der B298

Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ereignete sich am Montagmorgen auf der B298, Höhe Honkling. Ein 19-jähriger Fahrer eines Renault Clios war gegen 8.15 Uhr in Richtung Gaildorf unterwegs. In einer leichten Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Fahrer eines Opel Vectras zusammenstieß. Beide Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt. Der 25-Jährige musste von der Feuerwehr Gaildorf aus dem Wrack befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 19-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die B298 musste voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine örtliche Umleitung, die durch Honkling führte, ein. Die Sperrung dauert Stand 10 Uhr bis auf weiteres an. Die Bergung der Fahrzeuge sowie notwendige Reinigung der Fahrbahn stehen noch aus. Beide Fahrzeuge wurden totalbeschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften sowie drei Fahrzeugen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell