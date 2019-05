Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gem. Leutenbach - Motorradunfall

Aalen (ots)

Gem. Leutenbach - Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Sonntag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Motorrad Harley-Davidson die Landesstraße vom Kreisverkehr Weiler zum Stein in Richtung Winnenden. In einer Kurve kurz vor Leutenbach kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und in den Grünstreifen. Hier kam er zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

