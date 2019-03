Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Beleidigung und Bedrohung, Feuerwehr-Einsatz

Aalen (ots)

Murrhardt - Unfall mit einer leicht verletzten Person

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Fornsbacher Straße ging die 59-jährige Fußgängerin am Freitag, gegen 14:00 Uhr, mit einem Einkaufswagen über den Parkplatz und wurde hierbei mit Schrittgeschwindigkeit von einer 71-jährigen Daimler-Fahrerin erfasst. Dabei kam die Fußgängerin zu Fall. Hierbei erlitt sie eine Prellung am linken Knie und eine Stauchung am rechten Knöchel. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Murrhardt - Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Am Freitag, um 15:15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Kleinbuslenker die Römerstraße. Er wollte die Riesbergstraße geradeaus in Richtung Römerstraße queren. Kurz vor der Einmündung, bog von der Riesbergstraße, eine unbekannte Fahrzeuglenkerin in die Römerstraße, in Richtung Friedenstraße ein. Da es dort eng war, hielt der Kleinbuslenker an. Die unbekannte Fahrzeuglenkerin versucht am Kleinbuslenker vorbeizufahren, da dort Fahrzeuge geparkt waren, musste sie ihr Fahrzeug ein kurzes Stück zurücksetzen und stieß hierbei gegen den Kleinbus. Sie entfernt sich anschließend von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Murrhardt sucht unter Telefon 07192/5313, Zeugen zum Vorfall, die Angaben zum Verursacherfahrzeug und der Fahrerin machen können.

Weissach im Tal - Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Am Freitag, um 16:47 Uhr, befuhr eine 64-jährige Honda-Fahrerin die Backnanger Straße aus Weissach kommend und fuhr in den Sandäckerkreisverkehr ein. Hierbei übersah sie aufgrund der blendenden Sonne den bereits im Kreisverkehr fahrenden 43-jährigen Radfahrer und erfasste diesen. Der Radfahrer wurde trotz des getragenen Helms am Kopf verletzt und erlitt eine Nasenfraktur. Er wurde ins Rems-Murr-Klinikum eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Schorndorf - Streit mit Radfahrer - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, beleidigte ein unbekannter Radfahrer in der Schlichtener Straße ein unbeteiligtes Mädchen. Als sich ein Passant einmischte um den Mädchen zu helfen beleidigte und bedrohte der Radfahrer den Passanten. Anschließend fuhr er auf den Schulhof des Burggymnasiums und schrie dort zwei weitere Schülerinnen an. Er fuhr mit dem Fahrrad ohne anzuhalten auf die Burgstraße, sodass mehrere Autofahrer eine Vollbremsung machen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer zu verhindern.

Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um eine männliche Person zwischen 30-35 Jahre, vermutlich südeuropäischer oder arabischer Abstammung, Vollbart, schwarze Haare. Er trug ein schwarzes Kapuzenoberteil, darunter ein weißes T-Shirt und helle Bluejeans. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres Mountainbike. Das Polizeirevier Schorndorf sucht unter Telefon 07181 2040, Zeugen zum Vorfall, die Angaben zum Radfahrer machen können und mögliche weitere Geschädigte.

Schorndorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Eine 32-jährige Opel-Lenkerin fuhr am Freitag, um 15:00 Uhr, von der Bundesstraße 29 kommend in den Tuscaloosa-Kreisverkehr ein. Hierbei übersieht sie, aufgrund der blendender Sonne, den verkehrsbedingt bereits im Kreisverkehr stehenden BMW der 29-jährigen Geschädigten und fährt auf diesen auf. Hierbei werden beide Pkw erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die BMW-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Remshalden - Kompostbrand

Am Freitagabend, um 19:40 Uhr, geriet in der Rohrbronner Straße ein Komposthaufen, aus unbekannter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr Remshalden, welche mit zwei Fahrzeugen und 13 Personen ausrückte, glimmte der Komposthaufen nur noch und konnte vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es liegt kein Verdacht der Brandstiftung vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

07151 950 -0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell