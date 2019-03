Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Folgemeldung zu vermisstem Jungen und andere Meldungen

Winnenden (ots)

Winnenden: Vermisster Junge

Die Suche nach dem vermissten 11 Jahre alten Jungen aus Winnenden dauert weiterhin an. Inzwischen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen Schulranzen der Marke "Scout" mit einem Fußballmotiv bei sich geführt hat. Wer einen solchen Schulranzen, auch ohne Person gesehen hat, wird gebeten sich an die Kriminalpolizei Waiblingen, Telefon 07151/950-0 zu wenden.

Derzeit finden weitere Suchmaßnahmen in Winnenden statt.

Fahndungsbild nach wie vor unter: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-winnenden-vermisstenfall/

Letzte Pressemitteilung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4226854

Murrhardt: Durch Hundebiss verletzt

Eine 28 Jahre alte Frau ist am Sonntag um 17:00 Uhr in Hausen durch einen Hundebiss verletzt worden. Die Frau wollte mit ihrer Hündin spazieren gehen, als ein nicht angeleinter Schäferhund auf ihr Grundstück rannte und ihren Mischlingshund biss. Hierbei wurde auch die Frau von dem Schäferhund gebissen. Der Mischlingshund und die Hundehalterin mussten sich ärztlich behandeln lassen. Die Ermittlungen gegen den Halter des Schäferhundes dauern an.

Backnang: Hitlergruß gezeigt - Kripo ermittelt

Dem Polizeirevier wurde am Freitag gemeldet, dass ein Mann um 13:15 Uhr in der Wilhelmstraße vor der Türkischen Gemeinde den verbotenen Hitlergruß gezeigt habe. Die Ermittlungen führten zu einem 45 Jahre alten Mann aus Backnang, der bereits wiederholt polizeilich in Erscheinung getreten ist. Um 17:50 Uhr wurde erneut ein Vorfall gemeldet, wonach mehrere Personen in der Schlachthofstraße rechte Parolen gerufen hätten. Die verständigten Streifen konnten keine Personen mehr antreffen. Die Ermittlungen dauern an. Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei Waiblingen, Telefon 07151/950-0.

Fellbach: Streitigkeiten um Smartphone

Ein 45 Jahre alter Mann steht im Verdacht am Sonntag gegen 17:40 Uhr im Streit einer gleichaltrigen bekannten Frau deren Smartphone entrissen zu haben. Als dieser mit dem Auto wegfahren wollte, hielt sich die Frau an dem Wagen fest und wurde mehrere Meter mitgezogen, ehe sie auf die Straße stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Der Mann kehrte später an den Ereignisort zurück. Von dem Smartphone fehlte anschließend jede Spur. Gegen den Mann wurden Ermittlungen eingeleitet.

Spiegelberg: Lkw-Fahrer mit EDEKA-Anhänger nach Unfall als Zeuge gesucht!

Nach einem schweren Motorradunfall am Freitag um 16:15 Uhr auf der L 1066 zwischen Spiegelberg und Neulautern bittet die Polizei den überholten Lkw-Fahrer sich als Zeuge zu melden. Ein 39-jähriger Suzuki-Fahrer war in Richtung Neulautern unterwegs, als er den besagten Lkw mit EDEKA-Anhänger überholte und hierbei mit einer entgegenkommenden 43 Jahre alten Ducati-Fahrerin zusammenstieß. Beide Motorradfahrer wurden schwer verletzt. Eine angebliche Beinamputation, wie sie im Raum stand, hatte nicht stattgefunden.

Der überholte Lkw-Fahrer und andere Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07904/94260 bei der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall zu melden!

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4225687

Waiblingen: Zigarettenautomat gesprengt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Zigarettenautomat im Schüttelgrabenring gesprengt. Ein Zeuge hörte um 04:07 Uhr einen Knall und konnte zwei Männer beobachten, die in ein Auto stiegen und in Richtung Freibad flüchteten. Die Ermittlungen dauern an.

