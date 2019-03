POL-AA: Spiegelberg: Schwerer Motorradunfall

Polizeipräsidium Aalen

Am Freitag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 39-jähriger Suzuki-Fahrer die Landstraße 1066 von Spiegelberg in Richtung Neulautern. Auf der Strecke wollte der Suzuki-Fahrer einen vorausfahrenden LKW überholen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 43-jährige Fahrerin eines Ducati Motorrades. Trotz einer Ausweichbewegung der Ducati-Lenkerin kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Motorräder. Hierbei wurden beide Krad-Lenker schwer verletzt. Die 43-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen, der Suzuki-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert. An beiden Maschinen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

