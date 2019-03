Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand von Schuppen

Crailsheim (ots)

Im Steinbruchweg ist am Freitagnachmittag um 15:35 Uhr eine Hütte in Brand geraten. Die privat vermietete Parzelle auf der Anlage des Kleintierzuchtvereins war im Beisein des Pächters in Brand geraten. Der Mann alarmierte sofort die Feuerwehr, welche mit 8 Fahrzeugen und 32 Mann anrückten und den Brand löschten. Hühner, welche sich in der Hütte befunden hatten, waren nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Teil verendet.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Der Sachschaden wurde auf circa 5.000 Euro beziffert.

