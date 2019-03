Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kripo ermittelt nach Auseinandersetzung wegen versuchten Totschlags, 2 Männer in U-Haft

Winterbach (ots)

Nach einer Auseinandersetzung unter drei tatbeteiligten Männern in der Nacht zum Sonntag in Winterbach ermittelt die Kriminalpolizei Waiblingen wegen versuchten Totschlags.

Die umfangreich und noch am Sonntag eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zunächst kurz nach 03:00 Uhr ein 18-Jähriger und ein 25-Jähriger, der mit seiner 19 Jahre alten Freundin unterwegs war, vor der Winterbacher Bank in Streit gerieten. Anschließend hatten die Beteiligten und die Zeugin die Örtlichkeit verlassen. Kurze Zeit später kehrte der 25-Jährige an die Örtlichkeit zurück, um einen verlorenen Gegenstand zu suchen.

Auch erschien der 18-Jährige, diesmal in Begleitung seines 22-jährigen Bruders, erneut an der Tatörtlichkeit und es gab eine weitere Auseinandersetzung mit dem 25-Jährigen, in deren Verlauf der 25-Jährige schwere Gesichtsverletzungen davontrug. Der 25-Jährige setzte sich mit einem Messer zur Wehr und fügte hierbei dem 22-jährigen Bruder einen Messerstich zu.

Die beiden Brüder begaben sich nach dem Geschehen in ein Krankenhaus.

Der 25-Jährige wurde durch Polizeikräfte in seiner Wohnung in Winterbach vorläufig festgenommen. Auch dessen Verletzungen wurden im Krankenhaus behandelt.

Gegen die beiden Brüder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der 18-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Gegen den 22-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag durch einen Richter im Krankenhaus Haftbefehl erlassen. Er wird nun in ein Justizkrankenhaus verlegt.

Gegen den 25-Jährigen wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet, wobei in diesem Zusammenhang geprüft wird, ob der Einsatz des Messers durch eine Notwehrhandlung gerechtfertigt war.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei Waiblingen dauern weiterhin an.

