POL-NB: LKW in Graben - A20 zwischen Friedland und Strasburg dicht

Weitin (Neubrandenburg) (ots) - Gut 20 Boxershorts hat eine Frau gestern Abend in einem Einkaufsmarkt in der Otto-von-Guericke-Straße in Weitin scheinbar ohne Bezahlung mitnehmen wollen. Als sie die Kasse gegen 18:40 passierte und das Warnsignal ertönte, lief sie sofort Richtung Ausgang. Mitarbeiter konnten sie festhalten und an die Polizei übergeben. Die Beamten nahmen die 42-jährige Polin zunächst mit zum Revier zur Identitätsfeststellung. Sie soll versucht haben, ...

mehr