POL-NB: Zeugenaufruf nach Körperverletzung zum Nachteil eines 12-jährigen Kindes in 17034 Neubrandenburg

Pentz (ots) - Am 13.07.2023 gegen 10:15 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand eines Kuhstalls in 17111 Pentz. Als die Rettungskräfte ankamen, stand der Kuhstall bereits in Vollbrand. Der Stall wurde durch das Feuer komplett zerstört und ist in sich zusammengebrochen. Die in der Halle befindlichen 22 Kühe sind bei dem Brand gestorben. ...

