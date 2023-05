Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Minibaggers aus einer Scheune

Neustrelitz (ots)

In der Zeit vom 05.05.2023 bis zum 07.05.2023 wurde ein Minibagger im Wert von ca. 20.000 Euro in 17237 Quadenschönfeld entwendet. Bislang unbekannte Täter haben sich auf den zum Teil im Umbau befindlichen großen Gebäudekomplex in der Nähe des Schlosses in Quadenschönfeld begeben und in einer dortigen Scheune den Minibagger gewaltsam aufgebrochen und anschließend entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Täter mit dem Bagger in Richtung des Parks bzw. des angrenzenden Feldes gefahren und haben ihn dort auf ein entsprechend großes Fahrzeug geladen. Weitere Hinweise zur Fluchtrichtung konnten noch nicht ermittelt werden. Der entwendete Minibagger ist schwarz/gelb und trägt die Aufschrift "Malerarbeiten D...". Er ist von der Marke Akrotect, vom Typ AK-18.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die von Freitagmittag bis Sonntagmittag im Bereich Quadenschönfeld ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib des beschriebenen Minibaggers geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

