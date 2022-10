Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Einfamilienhaus

Stavenhagen (ots)

In dem Zeitraum vom 24.10.2022 10:00 Uhr bis zum 27.10.2022 13:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus "Am Zwergenwald" in 17153 Stavenhagen/ Pribbenow gekommen, bei welchem ein Schaden von ca. 6.500 Euro entstanden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Aus diesen entwendeten die Täter eine Münzsammlung.

Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg vor Ort im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen zum Einbruchsdiebstahl werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin geführt.

Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen oder andere sachliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994-2310 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

