POL-NB: Großkontrolle auf der BAB 20

Malchin (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in Malchin in der Zeit vom 24.09.2022, 20:10 Uhr bis 25.09.2022, 09:45 Uhr einen Pkw des Herstellers Ford. Nach derzeitigem Kenntnisstand stand das Fahrzeug zur Tatzeit verschlossen und geparkt "Am Wall" in 17139 Malchin. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Ford Mondeo des Baujahres 2015, an dem die amtlichen Kennzeichen MC-MO156 angebracht waren. Der Schaden ...

