POL-NB: Mehrere Liter Kraftstoff entwendet

Mirow (ots)

Am gestrigen 15.08.2022 wurde der Polizei in Neustrelitz der Diebstahl einer erheblichen Menge Kraftstoff in 17252 Mirow mitgeteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter in der Zeit vom 12.08.2022, 11:30 Uhr bis 15.08.2022, 05:15 Uhr widerrechtlich an das Tanklager eines in der Wesenberger Chaussee geparkten Lkw und entwendeten ca. 800 Liter Dieselkraftstoff.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.

Zeugen, die zur Tatzeit ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/2580 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

