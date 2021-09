Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz endet mit Gewahrsamnahme

Neubrandenburg (ots)

Am Abend des 25.09.2021 kam es vor einer Tanzbar am Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg zu einem Polizeieinsatz, der für einen Beteiligten im polizeilichen Gewahrsam endete.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wurden kurz vor Mitternacht verständigt. Zwei vor der Tanzbar aufhältige Männer wurden demnach von einem unbekannten Mann mit einer Schreckschusswaffe bedroht, welcher zum Zeitpunkt des Notrufs flüchtig war. Es kam zu keiner Schussabgabe und niemand wurde verletzt. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger dank einer detaillierten Personenbeschreibung im Nahbereich festgestellt werden. Dabei handelt es sich um einen 20-jährigen, polizeilich bekannten Tatverdächtigen russischer Staatsangehörigkeit. Eine Waffe konnte weder bei dem Tatverdächtigen, noch im näheren Umfeld aufgefunden werden. Da er einem durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell