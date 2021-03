Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Couragierter Zeuge verhindert Diebstahl eines Mopeds

Waren (ots)

Am Abend des 10.03.2021 verhinderte ein aufmerksamer und couragierter Zeuge in Waren den Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Der Hinweisgeber rief gegen 20:00 Uhr den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, nachdem er von seinem Balkon aus beobachtete, wie zwei Jugendliche ein Kleinkraftrad der Marke Simson auf dem Gehweg der Dietrich-Bonhoeffer-Straße trugen. Ohne zu zögern, machte er durch einen lauten Pfiff aus sich aufmerksam und fragte nach ihrem Vorhaben. Die Jugendlichen ließen die Simson vor lauter Schreck stehen und flüchteten in Richtung Röbeler Chaussee.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren fahndeten daraufhin nach den flüchtigen Tatverdächtigen, die durch den Zeugen auf ein Alter zwischen 15 und 17 Jahren geschätzt und mit dunkler Kleidung inklusive eines Kapuzenshirts beschrieben wurden. Die Fahndung verlief ohne Erfolg.

Das Moped im Wert von 1000 EUR hingegen konnte ohne Beschädigungen an den Besitzer zurückgegeben werden. Dieser meldete sich zwischenzeitlich im Polizeihauptrevier Waren, um den Diebstahl seiner Simson S 51 vom Parkplatz am Hortzentrum in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße anzuzeigen.

Die Polizei bedankt sich hiermit bei dem couragierten Zeugen, der die Jugendlichen durch seine direkte Ansprache von der weiteren Ausübung der Diebstahlshandlung abhielt, die Polizei verständigte und dadurch das Eigentum des Geschädigten sicherte.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren haben die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Jugendlichen aufgenommen. Zeugen, die am gestrigen Abend ebenfalls Beobachtungen zur Tat gemacht haben und Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991 - 176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

